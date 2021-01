LIVE Ciclocross | Mondiali Elite donne in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

(Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeifemminili di2021 in scena ad Oostende, in Belgio. Percorso suggestivo e piuttosto duro quello che dovranno affrontare le atlete: 2,9 km di cui 1,3 sull’erba dell’ippodromo e 565 metri sulla spiaggia, nella zona del lungomare della cittadina belga. In mezzo c’è il passaggio sul ponte sopra la diga, in un tratto che pare essere decisamente impegnativo e selettivo. La nazionale olandese punta a recitare il ruolo di protagonista primario nella corsa. La campionessa iridata in carica, la caraibica naturalizzata orange Ceylin del Carmen Alvarado parte con i favori del pronostico. La 23enne campionessa europea pare essere al momento la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei mondiali femminili di ciclocross 2021 in scena ad Oostende, in Belg ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La guida della gara riservata agli uomini U23 dei Mondiali di ciclocross di Ostenda 2021 Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostr ...