Infermiera finge vaccinazione di una paziente | licenziata in tronco

(Di sabato 30 gennaio 2021) Aveva finto ladi unadi 97 anni, e ad accorgersi di tale messa in scena è stata proprio la badante della donna, che la aveva accompagnata a vaccinarsi. La donna, infatti, ha ripreso l’operato dell’, poi ha mostrato il video ai famigliari, che lo hanno attentamente analizzato. È stato un amico di famiglia ad accorgersi che di fatto, l’, aveva solo finto di vaccinare l’anziana. Nel video, infatti, si vede la donna che inserisce l’ago nel braccio della 97enne ma poi, di fatto, non inietta alcun liquido. I famigliari si recano dunque dal direttore della campagna vaccinale, e gli mostrano il video, il quale constatato che la donna non aveva effettuato alcuna, l’ha convocata ein. “È una ...

Ultime Notizie dalla rete : Infermiera finge

La Tribuna di Treviso

Nel video si vede l'inserire l'ago della siringa nel braccio della donna, ma quando lo estrae il liquido è ancora nella siringa. La famiglia ha immediatamente denunciato l'accaduto. 'È una ...Il video è stato mostrato al responsabile delle vaccinazioni del comune di Maceiò, che ha licenziato in tronco l'ed ha inviato la documentazione video alla procura, che ha aperto un'..."Ci auguriamo che chi è in prima linea prenda le dovute precauzioni perché non si verifichino situazioni come questa" osserva la nipote ...Un’infermiera che aveva finto di vaccinare un’anziana paziente contro il Covid è stata smascherata da un filmato e licenziata in tronco ...