I risultati di Serie B, 20ª giornata: l’Empoli non si ferma più, solo un pareggio del Lecce. La classifica (Di sabato 30 gennaio 2021) Interessanti risultati nella 20ª giornata del campionato di Serie B, si sono giocate partite molto importanti e sono arrivate indicazioni per la classifica. Il primo match si è concluso a reti inviolate, Vicenza e Venezia non sono andate oltre il pareggio. Percorso inarrestabile dell’Empoli che si avvicina sempre di più verso l’obiettivo Serie A, netta vittoria anche contro il Frosinone. In parità Pordenone-Lecce, in zona salvezza colpo grosso del Cosenza che ha sbancato il campo dell’Entella, 1-2 il risultato finale. Successo all’ultimo respiro dell’Ascoli contro il Brescia. Le indicazioni più importanti sono arrivate per l’Empoli, lo scatto in graduatoria può essere già decisivo. I risultati di Serie ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 30 gennaio 2021) Interessantinella 20ªdel campionato diB, si sono giocate partite molto importanti e sono arrivate indicazioni per la. Il primo match si è concluso a reti inviolate, Vicenza e Venezia non sono andate oltre il. Percorso inarrestabile delche si avvicina sempre di più verso l’obiettivoA, netta vittoria anche contro il Frosinone. In parità Pordenone-, in zona salvezza colpo grosso del Cosenza che ha sbancato il campo dell’Entella, 1-2 il risultato finale. Successo all’ultimo respiro dell’Ascoli contro il Brescia. Le indicazioni più importanti sono arrivate per, lo scatto in graduatoria può essere già decisivo. Idi...

