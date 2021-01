Grande Fratello Vip, nozze in vista per una concorrente (Di sabato 30 gennaio 2021) Presto le arriverà la proposta di matrimonio non appena uscirà dal loft di Cinecittà Lei è tra le ultime concorrenti ad essere entrate nella casa di Cinecittà. Stiamo parlando di Carlotta Dell’Isola. La ragazza presto riceverà la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Nello Sorrentino: “Glielo chiederò appena torna a casa”. La coppia ha partecipato al reality di Canale 5 Temptation Island e adesso il fidanzato, che vuole mettere su famiglia, si ritiene pronto a compiere questo passo importante. “Mi piacerebbe portarla fuori – ha detto al “Magazine di Uomini e donne” – nel Principato di Monaco, dove c’è un posto speciale in cui andiamo spesso e prepararle una sorpresa anche con qualcuno che canti. Sarà una cosa solo tra noi due”. Intanto, sul modo pacato di mostrarsi al Gf rispetto a Temptation di Carlotta, Nello ha spiegato a Novella 2000: “Adesso la mia fidanzata si sta ... Leggi su 361magazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Presto le arriverà la proposta di matrimonio non appena uscirà dal loft di Cinecittà Lei è tra le ultime concorrenti ad essere entrate nella casa di Cinecittà. Stiamo parlando di Carlotta Dell’Isola. La ragazza presto riceverà la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Nello Sorrentino: “Glielo chiederò appena torna a casa”. La coppia ha partecipato al reality di Canale 5 Temptation Island e adesso il fidanzato, che vuole mettere su famiglia, si ritiene pronto a compiere questo passo importante. “Mi piacerebbe portarla fuori – ha detto al “Magazine di Uomini e donne” – nel Principato di Monaco, dove c’è un posto speciale in cui andiamo spesso e prepararle una sorpresa anche con qualcuno che canti. Sarà una cosa solo tra noi due”. Intanto, sul modo pacato di mostrarsi al Gf rispetto a Temptation di Carlotta, Nello ha spiegato a Novella 2000: “Adesso la mia fidanzata si sta ...

