Gf Vip, Andrea Zenga in lacrime dopo il confronto tv con il padre Walter (Video) (Di sabato 30 gennaio 2021) Rivedersi dopo anni, ma in televisione, e scoppiare in lacrime per le emozioni troppo forti. Queste le conseguenze emotive per Andrea Zenga che, nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, venerdì 29 gennaio 2021, ha partecipato all'annunciato, atteso ed emozionante confronto televisivo con il padre Walter Zenga, l'ex portiere dell'Inter, a quanto pare arrivato direttamente da Dubai per incontrare il figlio all'interno della Casa di Cinecittà. Walter Zenga e il figlio Andrea a confronto al Grande Fratello Vip dopo l'attesa del caso, Walter Zenga ha finalmente fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip e ha ...

