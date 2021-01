Detenuto aggredisce guardia a Poggioreale | non voleva essere trasferito

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa mattina una comandante della polizia penitenziaria del carcere diè stata aggredita e ferita da un. Questo avrebbe reagito in malo modo alla possibilità diin un altro istituto. Più che reagito ha praticamente rifiutato una tale decisione. Le motivazioni delperò sono state così futili, stando a quanto riporta il Sappe, che non ci sono stati gli estremi per prendere in considerazione il suo rifiuto. Questo ha dunque opposto resistenza. Ha lanciato contro la dirigente facente funzioni della Penitenziaria uno zoccolo, colpendola alla testa. La comandante è stata medicata in Ospedale. Queste le parole del segretario generale del sindacato Sappe, Donato Capece che critica “La mancata assunzione di provvedimenti ...