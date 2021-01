Crisi di governo: Pd, M5S e LeU confermano sostegno a Conte. Renzi: sì a esecutivo politico ma serve documento scritto (Di sabato 30 gennaio 2021) Al via le consultazioni di Fico con le forze della maggioranza giallo-rossa. Zingaretti: «Il premier uscente la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari». Crimi: accantonare il Mes, tema divisivo Leggi su ilsole24ore (Di sabato 30 gennaio 2021) Al via le consultazioni di Fico con le forze della maggioranza giallo-rossa. Zingaretti: «Il premier uscente la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari». Crimi: accantonare il Mes, tema divisivo

matteorenzi : I #60secondi di oggi dedicati alla crisi di governo. Parliamo del futuro dell’Italia, non dei diversivi di chi non… - lucianonobili : Domando a chi conserva il prezioso esercizio dell’onestà intellettuale: comunque la si pensi su Renzi, su… - ilriformista : Tutte le gaffe e gli errori della propaganda di Rocco #Casalino, l’acceleratore della crisi di governo… - Profilo3Marco : RT @matteorenzi: I #60secondi di oggi dedicati alla crisi di governo. Parliamo del futuro dell’Italia, non dei diversivi di chi non ha idee… - giovann12604019 : @vanabeau Solamente non era OPPORTUNA dopo aver scatenato una crisi di governo -