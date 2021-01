Cogoleto | saluto romano in aula | indagati i 3 consiglieri

(Di sabato 30 gennaio 2021) Federico Garau I protagonisti della vicenda sono finiti nel mirino della procura della Repubblica di Genova: "Si tratta di un'iscrizione doverosa", per violazione dell'Art.2 della legge Mancino Ilfatto durante il Giorno della memoria (guarda il video) avrà delle conseguenze per i treresponsabili. Valeria Amadei, Francesco Biamonti e Mauro Siri sono stati infattidalla procura di Genova. L'accusa è di aver violato l'articolo 2 della legge Mancino e ora rischiano sia sanzioni pecuniarie sia la reclusione. L'inchiesta della procura I trecomunali di(Genova) si sono resi protagonisti della vicenda durante la seduta consiliare dello scorso mercoledì 27 gennaio, il Giorno della memoria, mentre esprimevano il loro voto ...

lauraboldrini : Tre esponenti di minoranza della destra a #Cogoleto fanno il saluto romano. Nel Giorno della Memoria, quando si ric… - Agenzia_Ansa : Sono indagati per violazione della legge Mancino i tre consiglieri comunali di Cogoleto che nella seduta del 27 gen… - raffaellapaita : È gravissimo che nella Giornata della Memoria alcuni consiglieri del Comune di #Cogoleto abbiano fatto il saluto ro… - mokaccio : RT @_DAGOSPIA_: COGOLETO, INDAGATI I CONSIGLIERI CHE HANNO FATTO IL SALUTO ROMANO NEL GIORNO DELLA MEMORIA - AnnaMar19130070 : RT @PBerizzi: A #Cogoleto dunque le forze dell'ordine si sono mosse prima dei segretari dei tre consiglieri nostalgici. Evidentemente per c… -

Valeria Amadei, Francesco Biamonti e Mauro Siri sono i tre consiglieri comunali di Cogoleto indagati dopo i fatti avvenuti nella seduta ... saluto nazista in consiglio comunale Clicca qui per leggere l'articolo https://t.co/YXYu4mQ2Bk #Cogoleto #genova #Giornatadellamemoria pic.twitter.com/C7HIm1LviK - IPSE DIXIT (@ipsedixit____...