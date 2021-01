Bentancur: “Il mio ruolo preferito è il regista, so tirare da fuori ma manca un po’ di fiducia” (Di sabato 30 gennaio 2021) Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria sulla Sampdoria: “Sono soddisfatto, ho ritrovato la forma fisica che volevo e mi sento bene. Tutti stiamo bene a centrocampo. Sappiamo che dobbiamo pensare di partita in partita, oggi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto”. Arthur e McKennie?“Stiamo facendo tutti bene, in mezzo siamo in forma. Chi scende in campo vuole fare il meglio e tutti lo stiamo facendo. Sono contento per i miei compagni. ruolo? Mi piace di più fare il regista, ma anche la mezzala perché arrivo di più in area”. Lavori sui tiri da fuori in allenamento?“Si, dopo ogni allenamento ci fermiamo a calciare. Il tiro lo ho, manca forse un po’ di fiducia in me. Sono contento perché i miei compagni davanti fanno gol, se li possiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Rodrigo, centrocampista della Juventus, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria sulla Sampdoria: “Sono soddisfatto, ho ritrovato la forma fisica che volevo e mi sento bene. Tutti stiamo bene a centrocampo. Sappiamo che dobbiamo pensare di partita in partita, oggi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto”. Arthur e McKennie?“Stiamo facendo tutti bene, in mezzo siamo in forma. Chi scende in campo vuole fare il meglio e tutti lo stiamo facendo. Sono contento per i miei compagni.? Mi piace di più fare il, ma anche la mezzala perché arrivo di più in area”. Lavori sui tiri dain allenamento?“Si, dopo ogni allenamento ci fermiamo a calciare. Il tiro lo ho,forse un po’ diin me. Sono contento perché i miei compagni davanti fanno gol, se li possiamo ...

