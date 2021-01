Benno Neumair resta in carcere, secondo il Gip c'è pericolo di fuga (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - Benno Neumair resta in carcere. È quanto sentenziato dal gip del Tribunale di Bolzano Carla Scheidle. secondo il pubblico ministero Igor Secco, il figlio della coppia scomparsa dalla sera del 4 gennaio scorso dalla conca di Bolzano che è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere, potrebbe reiterare il reato (inquinamento probatorio), inquinare le prove e darsi alla fuga. Benno Neumair, 30 anni, insegnante di matematica, laureato in sport e nutrizione all'Università di Innsbruck, appassionato di culturismo, nel corso dell'udienza si è avvalso della facoltà di non rispondere. I legati dell'indagato avevano chiesto la scarcerazione. “Non c'è stato tempo materiale neppure per esaminare le carte, non poteva rispondere su una investigazione che è stata intensa, molto approfondita, sono oltre mille ... Leggi su agi (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - Benno Neumairin. È quanto sentenziato dal gip del Tribunale di Bolzano Carla Scheidle.il pubblico ministero Igor Secco, il figlio della coppia scomparsa dalla sera del 4 gennaio scorso dalla conca di Bolzano che è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere, potrebbe reiterare il reato (inquinamento probatorio), inquinare le prove e darsi alla. Benno Neumair, 30 anni, insegnante di matematica, laureato in sport e nutrizione all'Università di Innsbruck, appassionato di culturismo, nel corso dell'udienza si è avvalso della facoltà di non rispondere. I legati dell'indagato avevano chiesto la scarcerazione. “Non c'è stato tempo materiale neppure per esaminare le carte, non poteva rispondere su una investigazione che è stata intensa, molto approfondita, sono oltre mille ...

Coppia scomparsa a Bolzano. Verso le 10 di questa mattina il furgone della polizia penitenziaria, dal carcere di via Dante a Bolzano, dove è rinchiuso da giovedì sera, ha portato Benno Neumair in Tribunale. Il giovane, indagato dalla Procura per il presunto omicidio e occultamento dei cadaveri dei genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, scomparsi dal 4 gennaio scorso, è ...

Coppia scomparsa a Bolzano. Verso le 10 di questa mattina il furgone della polizia penitenziaria, dal carcere di via Dante a Bolzano, dove è rinchiuso da giovedì sera, ha portato Benno Neumair in Tribunale. Il giovane, indagato dalla Procura per il presunto omicidio e occultamento dei cadaveri dei genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, scomparsi dal 4 gennaio scorso, è ...