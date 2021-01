Benevento, Inzaghi: «Inter, speravo di fare punti. Gaich diverso dagli altri» (Di domenica 31 gennaio 2021) Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro l’Inter: le sue dichiarazioni Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro l’Inter. PRESTAZIONE – «Partita complicata che si è messa subito male. L’arbitro ci ha detto di aver sbagliato in occasione del rigore, probabilmente con l’1-1 avremmo potuto fare di più. Poi abbiamo regalato il gol del 3-0 e la partita si è chiusa. L’Inter concede poco e ha fisicità, però speravo in una partita diversa». CONFRONTO CON LA SQUADRA – «Non ho parlato con i ragazzi, non voglio dire loro cavolate. Rivedrò la partita, ma teniamo conto di aver giocato contro calciatori ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Filippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro l’: le sue dichiarazioni Filippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro l’. PRESTAZIONE – «Partita complicata che si è messa subito male. L’arbitro ci ha detto di aver sbagliato in occasione del rigore, probabilmente con l’1-1 avremmo potutodi più. Poi abbiamo regalato il gol del 3-0 e la partita si è chiusa. L’concede poco e ha fisicità, peròin una partita diversa». CONFRONTO CON LA SQUADRA – «Non ho parlato con i ragazzi, non voglio dire loro cavolate. Rivedrò la partita, ma teniamo conto di aver giocato contro calciatori ...

