A Napoli è caos movida | maxi assembramenti per strada

(Di sabato 30 gennaio 2021) Benedetta Piscitelli De Magistris è distratto e atornano gli: centinaia di giovani senza mascherina e senza distanze di sicurezza Basta un raggio di sole dopo giorni di pioggia e un indice Rt che confermi la zona gialla, che in Campania è subito “liberi tutti”. È così che, a, un sabato qualunque, all’epoca dell’Italia a colori, diventa l’occasione giusta per riversarsi nelle strade, boccheggiando una parvenza di normalità. A nulla sembrano essere serviti mesi e mesi di ramanzine via facebook da parte dello sceriffo, il governatore Vincenzo De Luca. Inutili le minacce con il lanciafiamme e le ordinanze super restrittive: niente può dissuadere i nostalgici dell’aperitivo, reduci dal lungo confinamento domestico. Dal quartiere vomero al centro storico, passando per i fantomatici baretti di ...

Il Mattino

