“Vi porto via con me” il biglietto scritto da Alexandro prima di uccidere Teodora e il piccolo Ludovico (Di venerdì 29 gennaio 2021) A guardare le immagini sui social, emerge il ritratto di una madre attaccatissima al suo bambino. Tante le foto di Tatiana insieme al piccolo Ludovico e tanti i commenti di chi salutava quella mamma, sempre così sorridente al fianco del suo bambino. Una famiglia come tante, dicono oggi i conoscenti, le persone che fino a qualche giorno fa li hanno visti insieme al bar, a chiacchierare o in giro con il bambino, per quello che si poteva in questi mesi difficili per tutti. Della famiglia di Tatiana Casasanta non resta nulla: lei è stata barbaramente uccisa da suo marito Alexandro Riccio. E il piccolo Ludovico che quando aveva solo 2 anni portava sempre in mano una scarpetta, come se fosse la sua coperta di Linus, è volato in via insieme a lei. Un angelo lassù. Due vite spezzate, un nuovo dramma familiare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 29 gennaio 2021) A guardare le immagini sui social, emerge il ritratto di una madre attaccatissima al suo bambino. Tante le foto di Tatiana insieme ale tanti i commenti di chi salutava quella mamma, sempre così sorridente al fianco del suo bambino. Una famiglia come tante, dicono oggi i conoscenti, le persone che fino a qualche giorno fa li hanno visti insieme al bar, a chiacchierare o in giro con il bambino, per quello che si poteva in questi mesi difficili per tutti. Della famiglia di Tatiana Casasanta non resta nulla: lei è stata barbaramente uccisa da suo maritoRiccio. E ilche quando aveva solo 2 anni portava sempre in mano una scarpetta, come se fosse la sua coperta di Linus, è volato in via insieme a lei. Un angelo lassù. Due vite spezzate, un nuovo dramma familiare ...

Pazk19 : Ultima che mi è successa stamani, porto una cliente mussulmana a vedere una casa in affitto, mi dice che beve anda… - glypho_mag : Nasce Buon Vento: contenitore culturale del Porto di Ancona, anteprima del suo museo virtuale… - andrearinaldi25 : Carmagnola, uccide moglie e figlio. «Vi porto via con me»: il biglietto di addio di Alexandro prima di tentare il s… - PaolaAnna8 : RT @Agenzia_Ansa: Uccide moglie e figlio di 5 anni nel Torinese. Ha scritto un biglietto: 'Vi porto via con me'. Poi ha tentato il suicidi… - informatrieste : Due edifici del Porto Vecchio di Trieste tutelati dal MiBACT - -

Ultime Notizie dalla rete : porto via Carmagnola, Alexandro Riccio e il biglietto dopo l'omicidio: «Vi porto via con me» Corriere della Sera La Coppa Italia in Pillole

“After Hours” - la SuperLega di notte Edizione inedita della trasmissione social di Andrea Zorzi con Andrea Brogioni che, in occasione dell’Evento targato del Monte, si traferirà nel grande impianto d ...

Progetto per il preavviso delle merci in arrivo nel porto di Trieste

Ha avuto avvio con successo nei giorni scorsi, in via sperimentale, la fase operativa del progetto per il preavviso delle merci in arrivo nel porto di Trieste che è stato realizzato dall'Agenzia de ...

“After Hours” - la SuperLega di notte Edizione inedita della trasmissione social di Andrea Zorzi con Andrea Brogioni che, in occasione dell’Evento targato del Monte, si traferirà nel grande impianto d ...Ha avuto avvio con successo nei giorni scorsi, in via sperimentale, la fase operativa del progetto per il preavviso delle merci in arrivo nel porto di Trieste che è stato realizzato dall'Agenzia de ...