Truffa via finte mail Intesa Sanpaolo dopo gli SMS, ancora in guardia (Di venerdì 29 gennaio 2021) In questo inizio 2021, il numero di tentativi di Truffa online si stanno moltiplicando. Nuove mail Intesa Sanpaolo stanno giungendo copiose nelle caselle di posta elettronica di tanti italiani. Il tutto, contemporaneamente alla pioggia di SMS con obiettivi fraudolenti che sfruttano il nome dello stesso istituto bancario il quale, naturalmente, non c'entra niente con il raggiro ma ne è solo protagonista involontario. L'arrivo di SMS agli utenti a nome di Banca Sanpaolo con allarmanti comunicazioni di blocco conto è oramai una prassi nota da mesi. Clienti e non clienti dell'istituto, anche nel 2020, hanno ricevuto spesso le note fraudolente divenendo spesso vittime di furti di preziosi dati personali. In questa prima fase del nuovo anno, la Truffa passa anche attraverso le ...

Ultime Notizie dalla rete : Truffa via Classiscam, la truffa via Telegram: così rubano i nostri soldi Cyber Security 360 Catania, finto tecnico intasca soldi da un negozio per riparare il climatizzatore: denunciato

CATANIA - Truffa nei confronti di un negozio di via Etnea, a Catania. Un uomo di 56 anni, R.S.U., si è finto tecnico e, con la scusa di riparare un ...

Controlli a Chiaia: tentativo di furto e truffa ad anziana

Controlli a Chiaia: tenta il furto di una bicicletta elettrica, arrestato. Minore truffa un’anziana, denunciato.

