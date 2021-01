Trapianti aumentano in Piemonte | +6% nonostante il Covid

Ansa_Piemonte : Trapianti aumentano in Piemonte, +6% nonostante Covid. Regione in controtendenza. Cirio, siamo riferimento nazional… -

La Città della salute di Torino, con 388alle Molinette e otto all'ospedale pediatrico Regina Margherita, si conferma l'ospedale al vertice per questa attività in Italia. Le Molinette è ...... l'analisi è stata affinata tenendo conto di quelle cheil rischio per il paziente in caso di contagio da nuovo coronavirus (patologie cardiologiche, tumori,, insufficienze ...In controtendenza nazionale e internazionale nel 2020 il Piemonte vede crescere le donazioni e i trapianti: i donatori sono stati 147 e gli organi trapiantati 460.La pandemia da Sars-CoV-2 ha inevitabilmente determinato in Italia una contrazione delle donazioni e di conseguenza dei trapianti eseguiti. Il Piemonte, che da sempre si colloca su performance nettame ...