Traffico Roma del 29-01-2021 ore 08:30 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione Buongiorno è stato Stefano Baiocchi Traffico sostenuto da dal ora con codesto tutte le consolari in entrata in città abbiamo incolonnamenti sull’Aurelia dal raccordo fino a Piazza Ernerio stessa situazione in via di Boccea dove ci sono quelle a tratti dal raccordo anulare alla Circonvallazione Cornelia coda anche sulla Trionfale tra Ottavia Monte Mario sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana Tomba di Nerone e sulla Flaminia tra labbra il video di Tor di Quinto sul Raccordo Anulare rallentamenti con possibili Code in carreggiata interna tra Casilina Appia Ardeatina incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Tor Cervara la tangenziale in tangenziale code tra via delle Valli Conca d’Oro all’uscita però Li Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico due gli incidenti segnalati dalla ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione Buongiorno è stato Stefano Baiocchisostenuto da dal ora con codesto tutte le consolari in entrata in città abbiamo incolonnamenti sull’Aurelia dal raccordo fino a Piazza Ernerio stessa situazione in via di Boccea dove ci sono quelle a tratti dal raccordo anulare alla Circonvallazione Cornelia coda anche sulla Trionfale tra Ottavia Monte Mario sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana Tomba di Nerone e sulla Flaminia tra labbra il video di Tor di Quinto sul Raccordo Anulare rallentamenti con possibili Code in carreggiata interna tra Casilina Appia Ardeatina incolonnamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara la tangenziale in tangenziale code tra via delle Valli Conca d’Oro all’uscita però Li Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico due gli incidenti segnalati dalla ...

Dimsuonosoft : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Tangenziale direzione stadio, traffico rallentato per un veicolo in avaria altezza corso Francia. - LuceverdeRoma : ??????#Roma #traffico - Tangenziale Est, coda altezza Via Salaria > Stadio Olimpico #luceverde #Lazio - romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale direzione stadio, traffico rallentato per un veicolo in avaria altezza corso Francia. - astralmobilita : ??? #FL6 #Roma #Napoli via #Cassino Traffico regolare dopo guasto tecnico alla linea a #Colleferro ? Ritardi fino… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-01-2021 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 28-01-2021 ore 13:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Scoperto a Bracciano traffico di gasolio di contrabbando: 2 arresti, sequestrati 150mila litri di carburante

BRACCIANO (cronaca) - Operazione della guardia di finanza che ferma 8 autocisterne: la qualità del g ...

Sciopero nazionale oggi venerdì 29 gennaio: disagi per trasporti, scuola, sanità, aerei e uffici pubblici

E’ stato indetto per oggi, venerdì 29 gennaio, uno sciopero nazionale che investirà diversi settori, dalla sanità alla scuola fino ai trasporti. A rischio servizi pubblici e privati. Quali sono gli or ...

BRACCIANO (cronaca) - Operazione della guardia di finanza che ferma 8 autocisterne: la qualità del g ...E’ stato indetto per oggi, venerdì 29 gennaio, uno sciopero nazionale che investirà diversi settori, dalla sanità alla scuola fino ai trasporti. A rischio servizi pubblici e privati. Quali sono gli or ...