Takers | Paul Walker e il segreto della sua scena di nudo

Leggi su movieplayer

(Di sabato 30 gennaio 2021) Unavvolge la celeberrimadidiinsecondo quanto dichiarato da alcune fonti anonime. Secondo quanto dichiarato da alcuni membritroupe, presenti sul set del film durante le riprese, unavvolge ladidiin. Sembra, infatti, che non sia stato l'amato attore americano a girare la celebre sequenza nella piscina di cui si è parlato tanto sui social. A quanto pare non èa camminarein una piscina all'inizio del film, bensì Trevor Donovan: la sua controfigura. Donovan, attore e stunt-man, in seguito ha ottenuto il ruolo del protagonista nel remake ...