Sul filo del rasoio, ma il Conte 3 è ancora possibile (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA – Tutti nel M5S giurano che stasera quando incontreranno il Capo dello Stato dal Movimento ci sarà segnale verde al ritorno in maggioranza di Matteo Renzi e della sua Italia Viva. Se così sarà, a quel punto ci sono due strade possibili: il quadro risulta chiaro, Italia Viva per il momento si accontenta della certificazione ufficiale di forza indispensabile per la maggioranza di Governo, allora sarà possibile dare un pre- incarico esplorativo allo stesso premier uscente, Giuseppe Conte; se invece ci saranno ancora delle resistenze o dei punti critici da smussare, allora meglio un incarico esplorativo di un paio di giorni al presidente della Camera, Roberto Fico, esponente del M5S, per ridefinire il perimetro politico delle forze di maggioranza e ottenere il sì di Renzi ad un Conte 3. In questo caso già lunedì il Capo dello Stato potrebbe chiamare Conte al Colle e affidargli l’incarico di formare il nuovo governo. Leggi su dire (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA – Tutti nel M5S giurano che stasera quando incontreranno il Capo dello Stato dal Movimento ci sarà segnale verde al ritorno in maggioranza di Matteo Renzi e della sua Italia Viva. Se così sarà, a quel punto ci sono due strade possibili: il quadro risulta chiaro, Italia Viva per il momento si accontenta della certificazione ufficiale di forza indispensabile per la maggioranza di Governo, allora sarà possibile dare un pre- incarico esplorativo allo stesso premier uscente, Giuseppe Conte; se invece ci saranno ancora delle resistenze o dei punti critici da smussare, allora meglio un incarico esplorativo di un paio di giorni al presidente della Camera, Roberto Fico, esponente del M5S, per ridefinire il perimetro politico delle forze di maggioranza e ottenere il sì di Renzi ad un Conte 3. In questo caso già lunedì il Capo dello Stato potrebbe chiamare Conte al Colle e affidargli l’incarico di formare il nuovo governo.

logimanmusik : @leolambretta59 Mica erano scuse. La parola scusa Ibra non ce l'ha nel vocabolario. Penso che non erano parole sul… - ProfCampagna : RT @ilva87161350: @ProfCampagna @GisellinaBlanco @psletterario @filo_gagliardi @DiegoLuschi @yenisey74 Siete stati tutti bravissimi ed inte… - TittiTummino : @Abocconetti Che dispiacere, Cristiano. Non ho conosciuto Angelo, ma qui spesso ci scambiavamo opinioni, sempre sul… - ClaudioCrosara : @ziobaffone @fattoquotidiano A questo punto, vedendo anche un simbolo morto sul logo, debbo ritenere che la sua è g… - Tranvierimilano : @atm_informa Dopo il viaggio in metrò con contactless carta credito, la ricevuta SMS del pagamento sul sistema si p… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul filo Hockey, Scandiano battuta da Forte dei Marmi nel recupero di mercoledì scorso

La partita si è quindi chiusa sul 8 a 2. Ribadiamo che in ogni caso, a prescindere dalla sconfitta, lo Scandiano ha dato davvero del filo da torcere al Forte dei Marmi che indubbiamente non si ...

Crisi: 3a giornata Consultazioni, REAL TIME arrivano i 5 Stelle da Mattarella

Giorgia Meloni con le stampelle 15.26 - 'Il filo conduttore è che noi chiediamo da mesi un ... A quanto apprende l'Adnkronos, il decreto è arrivato sul tavolo del Consiglio dei ministri in corso a ...

Domani sera la sfida al Toro sul filo dell'equilibrio Nove da Firenze Samp-Juve: lo stato di forma

La Sampdoria - riferisce Opta - ha vinto le ultime due partite di campionato, e nella più recente contro il Parma non ha subito gol: i blucerchiati non ottengono due successi di fila ...

Come mai l'Italia ha revocato la vendita di armi all'Arabia Saudita proprio ora

L'annuncio è arrivato all'indomani della conferenza di Riyadh alla quale #Renzi ha partecipato, ospite del principe ereditario saudita bin Salman. Vi spieghiamo ...

La partita si è quindi chiusa8 a 2. Ribadiamo che in ogni caso, a prescindere dalla sconfitta, lo Scandiano ha dato davvero delda torcere al Forte dei Marmi che indubbiamente non si ...Giorgia Meloni con le stampelle 15.26 - 'Ilconduttore è che noi chiediamo da mesi un ... A quanto apprende l'Adnkronos, il decreto è arrivatotavolo del Consiglio dei ministri in corso a ...La Sampdoria - riferisce Opta - ha vinto le ultime due partite di campionato, e nella più recente contro il Parma non ha subito gol: i blucerchiati non ottengono due successi di fila ...L'annuncio è arrivato all'indomani della conferenza di Riyadh alla quale #Renzi ha partecipato, ospite del principe ereditario saudita bin Salman. Vi spieghiamo ...