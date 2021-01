ROBERTA TERMOLI | EX MOGLIE WALTER ZENGA ' Agitata per il suo incontro con Andrea'

Ultime Notizie dalla rete : ROBERTA TERMOLI

Il Sussidiario.net

, ex moglie di Walter Zenga , è in tensione per l'incontro che si terrà a breve tra suo figlio Andrea e il suo ex marito Walter. Se in parte apprezza il tentativo di riappacificazione ......prof.ssa Francesca Zappacosta Istituto Comprensivo Schweitzer Primo Collaboratore prof.ssa...un momento per tracciare il percorso e gli obiettivi raggiunti negli ultimi anni dall'ATS di...Roberta Termali, ex moglie Walter Zenga, prende le parti di Andrea e attacca il suo ex che questa sera sarà al GF Vip: "Chieda solo scusa ai suoi figli" ...(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 28 GEN - E' in corso l'ispezione del Vietri di Larino da parte degli ispettori inviati dal Ministero della Sanità Robertà Speranza. La conferma arriva dal sindaco di Lari ...