Recovery fund, il governo che verrà deve stanziare risorse per un vero piano antismog (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il bacino padano è il grande malato d’Europa. Lo confermano i dati sulle morti premature causate dall’inquinamento atmosferico pubblicati un paio di giorni fa da The Lancet Planetary Health: Brescia e Bergamo hanno il più alto tasso di mortalità da particolato fine in Europa, mentre Torino e Milano sono al terzo e quinto posto per mortalità da biossido di azoto. In Veneto è Vicenza la maglia nera; in Emilia-Romagna sono nove le città nella top100 delle più inquinate d’Europa. Siamo di fronte ad un’emergenza sanitaria oltre che ambientale. E i numeri spaventosi dei danni provocati dall’inquinamento ci dicono che il risanamento del bacino padano – l’area più inquinata d’Europa, dove vivono oltre 22 milioni di persone – va affrontata come prioritaria questione nazionale, una sorta di “Ilva di area vasta”. Bisogna investire in tutti i settori di emissione dei gas che avvelenano l’aria che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il bacino padano è il grande malato d’Europa. Lo confermano i dati sulle morti premature causate dall’inquinamento atmosferico pubblicati un paio di giorni fa da The Lancet Planetary Health: Brescia e Bergamo hanno il più alto tasso di mortalità da particolato fine in Europa, mentre Torino e Milano sono al terzo e quinto posto per mortalità da biossido di azoto. In Veneto è Vicenza la maglia nera; in Emilia-Romagna sono nove le città nella top100 delle più inquinate d’Europa. Siamo di fronte ad un’emergenza sanitaria oltre che ambientale. E i numeri spaventosi dei danni provocati dall’inquinamento ci dicono che il risanamento del bacino padano – l’area più inquinata d’Europa, dove vivono oltre 22 milioni di persone – va affrontata come prioritaria questione nazionale, una sorta di “Ilva di area vasta”. Bisogna investire in tutti i settori di emissione dei gas che avvelenano l’aria che ...

LauraGaravini : La priorità per noi continua ad essere il paese. Il superamento dell’emergenza sanitaria e la migliore gestione pos… - NicolaPorro : Il #Recovery è tutto tranne che un regalo europeo e non può restare in mano all’inaffidabile governo giallorosso. M… - borghi_claudio : Perchè se la Spagna e il Portogallo rifiutano (giustamente) la parte di prestiti del recovery fund va tutto bene me… - Valter14032653 : RT @ilfattoblog: Il bacino padano è il grande malato d’Europa... [LEGGI] #smog @zamboni_silvia - DonataIandolo : -