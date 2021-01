Quando tra allenatori e calciatori scoppia il litigio, ecco i casi più clamorosi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tra allenatori e calciatori non sempre scorre buon sangue, e spesso il litigio è dietro l'angolo. Se c'è un motivo per cui Dzeko ha pensato di andarsene da Roma è perché con l'allenatore Fonseca i rapporti erano ormai ridotti ai minimi termini. Un eufemismo per dire che i due avevano litigato, e anche pesantemente, al punto da arrivare al classico bivio: o lui o io. Non è certo la prima volta che accade qualcosa del genere, le cronache degli spogliatoi raccontano che queste cose sono sempre successe, scontri verbali o anche peggio, risse qualche volta sfiorate e altre no, scatti di rabbia che hanno portato all'inevitabile separazione. E se Dzeko ha minacciato l'addio alla Roma, pochi giorni prima Papu Gomez aveva deciso di abbandonare l'Atalanta, lasciandosi alle spalle anni da protagonista e un video sui social in cui ha manifestato ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tranon sempre scorre buon sangue, e spesso ilè dietro l'angolo. Se c'è un motivo per cui Dzeko ha pensato di andarsene da Roma è perché con l'allenatore Fonseca i rapporti erano ormai ridotti ai minimi termini. Un eufemismo per dire che i due avevano litigato, e anche pesantemente, al punto da arrivare al classico bivio: o lui o io. Non è certo la prima volta che accade qualcosa del genere, le cronache degli spogliatoi raccontano che queste cose sono sempre successe, scontri verbali o anche peggio, risse qualche volta sfiorate e altre no, scatti di rabbia che hanno portato all'inevitabile separazione. E se Dzeko ha minacciato l'addio alla Roma, pochi giorni prima Papu Gomez aveva deciso di abbandonare l'Atalanta, lasciandosi alle spalle anni da protagonista e un video sui social in cui ha manifestato ...

marattin : In Italia ci sono 33 mln di persone tra i 25 e i 64 anni, il periodo in cui partecipi alla produzione del reddito.… - LucaBizzarri : Nello scontro tra titani della politica italiana siamo arrivati allo #Stacce. Io mi chiedo quando penseranno di ave… - emergency_ong : Da oggi è in vigore il Trattato ONU di Proibizione delle #Armi #Nucleari. Molti Stati però non hanno ancora sottosc… - il_Bintar : @AlbertHofman72 Quando li hanno portati sti bambini? Deve esserci stato un vuoto di potere di un quarto d'ora tra l… - 4AL1C3 : RT @IntxrruptxdGirl: Ma vi rendete conto che in finale AVREMO UNO TRA ZELLETTA E PIERPOLLO VI RENDETE CONTO DELLA GRAVITA VI RENDETE CONTOO… -