'Ndrangheta, arrestato il boss latitante Domenico Cracolici (Di venerdì 29 gennaio 2021) finita nella notte la latitanza di Domenico Cracolici, elemento di spicco della omonima ndrina, catturato in un casolare isolato nelle campagne di Maid, nel catanzarese, dai Carabinieri. Era sfuggito ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 29 gennaio 2021) finita nella notte la latitanza di, elemento di spicco della omonima ndrina, catturato in un casolare isolato nelle campagne di Maid, nel catanzarese, dai Carabinieri. Era sfuggito ...

matteosalvinimi : Vaccini e siringhe, scelte illogiche, ritardi, indagini e soldi sprecati, addirittura un collaboratore del team ant… - matteosalvinimi : #Arcuri. Un membro del suo staff arrestato per ‘ndrangheta, bandi per mascherine sotto inchiesta, segnalazioni di B… - GiulioCentemero : ?? Arrestato #NataleErrigo, membro dello staff del commissario Arcuri, con accuse pesantissime di legami con le cos… - infoitinterno : ‘Ndrangheta, arrestato il boss latitante Domenico Cracolici - infoitinterno : ‘Ndrangheta, arrestato latitante Vibo ricercato in ‘Rinascita-Scott’ -