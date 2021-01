Morbius, Jared Leto: "Un crossover col Blade di Mahershala Ali? In futuro potrebbe accadere" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Jared Leto anticipa la possobilità di un crossover tra il suo Morbius e il Blade di Mahershala Ali, proprio come nei fumetti Marvel. La star di Morbius, Jared Leto, si dimostra possibilista di fronte all'ipotesi di un crossover col Blade di Mahershala Ali e svela che "in futuro potrebbe succedere". Dopo il successo di Venom, Sony sta espandendo il suo Spider-Man Expanded Universe introducendo un altro dei personaggi dei Marvel Comics, il villain Michael Morbius. Morbius, finora uno dei film più attesi del 2021, vedrà Jared Leto nel ruolo del Dottor ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 gennaio 2021)anticipa la possobilità di untra il suoe ildi, proprio come nei fumetti Marvel. La star di, si dimostra possibilista di fronte all'ipotesi di uncoldie svela che "insuccedere". Dopo il successo di Venom, Sony sta espandendo il suo Spider-Man Expanded Universe introducendo un altro dei personaggi dei Marvel Comics, il villain Michael, finora uno dei film più attesi del 2021, vedrànel ruolo del Dottor ...

