Milan, Calhanoglu è guarito dal coronavirus (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una buona notizia per Stefano Pioli, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: Hakan Calhanoglu è guarito dal coronavirus. L’ha comunicato lo stesso giocatore del Milan con un post su Instagram dal significato eloquente: “I’m back”, “sono tornato”. Calhanoglu adesso dovrà svolgere le visite mediche e gli esami che ne dovranno certificare il ritorno all’attività agonistica, quindi sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto per il prossimo impegno del Milan, domani alle 15:00 contro il Bologna. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una buona notizia per Stefano Pioli, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: Hakandal. L’ha comunicato lo stesso giocatore delcon un post su Instagram dal significato eloquente: “I’m back”, “sono tornato”.adesso dovrà svolgere le visite mediche e gli esami che ne dovranno certificare il ritorno all’attività agonistica, quindi sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto per il prossimo impegno del, domani alle 15:00 contro il Bologna. L'articolo ilNapolista.

TuttoMercatoWeb : Milan, Calhanoglu è tornato. Covid-19 superato, la gioia del turco: 'I. Am. Back' - AntoVitiello : Gli assenti #Milan per il derby #intermilan #Mandzukic #Bennacer #Gabbia #Tonali #Calhanoglu #Donnarumma (squalifica) - SimoneGambino : Inevitabilmente pesano le assenze, due su tutte. Calhanoglu non ha un alter-ego in questo Milan e da 8 giornate ma… - super_milanista : #Calhanoglu è tornato. Adesso si che possiamo dire che siamo al completo. Forza Milan! #Acmilan #SerieA - GurzoBahri : RT @TuttoMercatoWeb: Milan, Calhanoglu è tornato. Covid-19 superato, la gioia del turco: 'I. Am. Back' -