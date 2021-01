MasterChef 10 | l’eleganza paga

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 29 gennaio 2021)10 - Maxwell e Antonio Il momento più temuto dai concorrenti diè arrivato anche nella decima edizione: Iginio Massari è stato protagonista assoluto della prima fase dello Skill Test della settima puntata, pretendendo dagli aspiranti chef la realizzazione di una complicata sfera di cioccolato, che li ha portati allo stremo delle forze. Unico immune da questa prova il pisano Antonio che, dopo aver vinto sia la Mystery Box che l’Invention Test, si è automaticamente qualificato per l’ottava puntata. Antonio si è distinto fin dall’inizio, e non soltanto per la sua bravura. Quello che lo ha fatto spiccare è stata la serenità, la calma, l’estraneità alle beghe e ai conflitti che imperano tra i suoi colleghi; un atteggiamento che a qualcuno è sembrato di superiorità ed eccessivo individualismo, ma che forse è semplicemente sinonimo di ...