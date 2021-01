Isolati in Liguria 3 casi di variante inglese Covid: “Hanno avuto contatti con il Regno Unito” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Isolati in Liguria 3 casi di variante inglese Covid. Sono stati Isolati in Liguria tre casi di variante inglese Covid. Lo ha annunciato il direttore del dipartimento di Igiene del Policlinico San Martino Giancarlo Icardi: “Hanno avuto contatti con il Regno Unito. avuto notizia della mutazione è scattata l’allerta per i nostri organi territoriali”. Ecco dove si trova in Italia. Preoccupa la circolazione della variante inglese del Coronavirus in Italia: tre casi sono appena stati Isolati in Liguria, ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 29 gennaio 2021)indi. Sono statiintredi. Lo ha annunciato il direttore del dipartimento di Igiene del Policlinico San Martino Giancarlo Icardi: “con ilnotizia della mutazione è scattata l’allerta per i nostri organi territoriali”. Ecco dove si trova in Italia. Preoccupa la circolazione delladel Coronavirus in Italia: tresono appena statiin, ...

