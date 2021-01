Hitman 3 non è la fine dell'Agente 47? IO Interactive pensa già al futuro (Di venerdì 29 gennaio 2021) Hitman 3 avrebbe dovuto terminare una trilogia, ma a quanto pare la vita dell'Agente 47 non è per nulla finita. Anche se il terzo capitolo del gioco è stato recentemente lanciato, IO Interactive sta già preparando il terreno per il futuro, lavorando alla prossima avventura. Al produttore esecutivo Forest Swartout Large è stato chiesto se il finale di Hitman 3 avesse lasciato uno spiraglio per un prossimo capitolo: "Stiamo lavorando continuamente su Hitman, quindi stiamo già guardando al futuro" ha dichiarato. Attualmente IO Interactive gestisce più team, uno dei quali sta lavorando a un nuovo gioco di James Bond. Lo studio inoltre sta raddoppiando il suo personale in modo da focalizzarsi su più progetti. C'è ancora del lavoro da fare ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 29 gennaio 2021)3 avrebbe dovuto terminare una trilogia, ma a quanto pare la vita47 non è per nulla finita. Anche se il terzo capitolo del gioco è stato recentemente lanciato, IOsta già preparando il terreno per il, lavorando alla prossima avventura. Al produttore esecutivo Forest Swartout Large è stato chiesto se il finale di3 avesse lasciato uno spiraglio per un prossimo capitolo: "Stiamo lavorando continuamente su, quindi stiamo già guardando al" ha dichiarato. Attualmente IOgestisce più team, uno dei quali sta lavorando a un nuovo gioco di James Bond. Lo studio inoltre sta raddoppiando il suo personale in modo da focalizzarsi su più progetti. C'è ancora del lavoro da fare ...

