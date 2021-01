Giulia De Lellis su Carlo Gussalli Beretta: «Al cuore non si comanda» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il silenzio è stato rotto. Giulia De Lellis, oggi fidanzata con uno degli amici dell’ex compagno, Andrea Damante, ha deciso di spiegare ai propri follower come e quando sia nata la sua storia d’amore. «Io quando sono fidanzata sono abituata ad amare solo il mio fidanzato. Mi sento una persona molto seria e certe cose non sono abituata a farle», ha cominciato l’influencer, negando strenuamente che la relazione con Carlo Gussalli Beretta sia nata da un tradimento. Leggi su vanityfair (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il silenzio è stato rotto. Giulia De Lellis, oggi fidanzata con uno degli amici dell’ex compagno, Andrea Damante, ha deciso di spiegare ai propri follower come e quando sia nata la sua storia d’amore. «Io quando sono fidanzata sono abituata ad amare solo il mio fidanzato. Mi sento una persona molto seria e certe cose non sono abituata a farle», ha cominciato l’influencer, negando strenuamente che la relazione con Carlo Gussalli Beretta sia nata da un tradimento.

Irenerizzo__ : @mylordxerm Ma sosia dove? Maya è una modella, Giulia De Lellis...aspettate Giulia perchè è famosa? ?? - Roberta71689416 : @zorpoppini @paaynes Infatti la penso anche io così, diciamo che con i brasiliani può aspirare ad un quarto posto c… - CheDonnait : Perché Giulia non posta foto con il suo nuovo fidanzato? Damante l'ha tradita durante il ritorno di fiamma e con Ia… - GiuseppeporroIt : Giulia De Lellis ha svelato in che rapporti è con i suoi ex, come è nata la sua storia con Carlo e molto altro… - Novella_2000 : Giulia De Lellis svela in che rapporti è con i suoi ex Damante, Iannone e Irama (e risponde alla domanda “Hai tradi… -