Giorgia Meloni mentre si regge sulle stampelle e dice no ad un governo zoppo

"No a un governo zoppo". Così Giorgia Meloni, uscendo con le stampelle, da Palazzo Montecitorio al termine del vertice di centrodestra e prima di salire al Colle per le consultazioni. "Elezioni per un governo forte" ha aggiunto il leader di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni ha riferito di avere accusato uno strappo muscolare al polpaccio mentre faceva sport. "Tutti i componenti della coalizione di centrodestra si sono riservati, ove non si andasse ad elezioni, di valutare con il massimo rispetto ogni decisione che spetta costituzionalmente al Capo dello Stato all'esito delle consultazioni in corso" ha aggiunto Matteo Salvini al termine delle consultazioni al Colle.

