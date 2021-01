GF Vip | previsto l’ingresso di un nuovo concorrente | l’annuncio appena arrivato

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Proprio nel corso della puntata di questa sera del GF Vip ci saràdi un: di chi stiamo parlando esattamente. Tenetevi forte, carissimi telespettatori di GF Vip. Per questa sera, Venerdì 29 Gennaio, è prevista una puntata davvero imperdibile. Si, avete letto proprio bene. Così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, quello L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

SILVY34579257 : @vip_erella TUTTO PREVISTO E CON VOTO TRUCCATO ORMAI SAPPIAMO CHE SARÀ LA VINCITRICE - MatteoBandit2 : @AnaFloraCastro1 Eh, ma poi eravamo noi komplottistiiih e negazionistiiih. Chissà perchè, l'avevamo previsto tutti.… - Blusba : -

Ultime Notizie dalla rete : Vip previsto

L'ultimo periodo di incomprensioni si è rivelato più serio dele i due hanno deciso che la ... Asia Argento sgancia la bomba hot sulCosì come èper una principessa, la piccola Gabriella di Monaco è stata vestita curando ... Pierpaolo Pretelli fuori di sé al GF: 'Adesso mi inc***!'. Cosa è successo con Giulia SalemiProprio nel corso della puntata di questa sera del GF Vip ci sarà l'ingresso di un nuovo concorrente: di chi stiamo parlando esattamente.Ci sarebbe una data nella mente di Simone Gianlorenzi , il marito di Stefania Orlando . “L’8 febbraio, lo dico a voi per primi, ...