**Germania: in quarto trimestre 2020 Pil +0,1%** (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. - (Adnkronos/Dpa) - Dopo il balzo registrato nel terzo trimestre, l'economia tedesca ha sostanzialmente ristagnato negli ultimi tre mesi del 2020. Infatti, come mostrano i dati dell'Ufficio federale di statistica, i nuovi lockdown hanno fermato la ripresa con un Pil cresciuto solo dello 0,1%.

