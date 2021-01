Firenze, tramvia: sabato 30 gennaio via ai cantieri di Publiacqua nei viali Lavagnini e Matteotti. Traffico deviato (Di venerdì 29 gennaio 2021) Saranno attivati domani, sabato 30 gennaio, i cantieri di Publiacqua in viale Lavagnini e viale Matteotti. Si tratta delle macrofasi 1 e 7 della realizzazione della nuova grande condotta dell'acquedotto in viale Lavagnini, piazza della Libertà e nel primo tratto di viale Matteotti, lavori che comporteranno la riduzione delle sezioni a disposizione della viabilità su entrambi i viali. Per questo l'assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti rinnova l'invito a utilizzare la viabilità alternativa Leggi su firenzepost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Saranno attivati domani,30, idiin vialee viale. Si tratta delle macrofasi 1 e 7 della realizzazione della nuova grande condotta dell'acquedotto in viale, piazza della Libertà e nel primo tratto di viale, lavori che comporteranno la riduzione delle sezioni a disposizione della viabilità su entrambi i. Per questo l'assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti rinnova l'invito a utilizzare la viabilità alternativa

