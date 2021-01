Esclusiva: Scamacca, no ai 15 milioni del Parma. La Juve resta in corsa (Di venerdì 29 gennaio 2021) Contatto importante tra Parma e Sassuolo. Gli emiliani hanno preso e ufficializzato Man, aspettano il via libera per Zirkzee, non perdono di vista Fazio per la difesa ma hanno messo da venti giorni Gianluca Scamacca in cima alla lista. L’offerta fatta al Sassuolo è stata bassa, 15 milioni più eventuali bonus, la richiesta di Carnevali è non inferiore ai 22. Ci sarebbe poi da convincere il Genoa a liberarlo, in ogni caso non ci sono i numeri. Su Scamacca resta la Juve, una situazione che ci trascineremo fino a lunedì. Il ritorno al Sassuolo passa non soltanto attraverso l’avallo del Genoa (che ha scelto Niang) ma oggi, pur essendo una soluzione possibile, non viene presa in considerazione almeno fino alle prossime 48 ore. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Contatto importante trae Sassuolo. Gli emiliani hanno preso e ufficializzato Man, aspettano il via libera per Zirkzee, non perdono di vista Fazio per la difesa ma hanno messo da venti giorni Gianlucain cima alla lista. L’offerta fatta al Sassuolo è stata bassa, 15più eventuali bonus, la richiesta di Carnevali è non inferiore ai 22. Ci sarebbe poi da convincere il Genoa a liberarlo, in ogni caso non ci sono i numeri. Sula, una situazione che ci trascineremo fino a lunedì. Il ritorno al Sassuolo passa non soltanto attraverso l’avallo del Genoa (che ha scelto Niang) ma oggi, pur essendo una soluzione possibile, non viene presa in considerazione almeno fino alle prossime 48 ore. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gianluca Scamacca e la Juve, sono ore importanti. Il Genoa ha liberato Scamacca, spera ancora in Lammers (che ha altre proposte) e marca da vicino Niang. Foto: Twitter Genoa Un incontro a Milano tra G ...

