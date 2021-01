Elisa De Panicis esagera con i follower di Instagram: “Le cose belle si mostrano” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Elisa De Panicis esagerata: la web influencer e modella ha lasciato tutti i follower senza parole con uno scatto che ha fatto il giro del web Una serie di foto della web influencer e modella hanno lasciato i follower senza parole. Amante della provocazione sui social, non ha avuto un grandissimo successo nella scorsa edizione L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 29 gennaio 2021)Deta: la web influencer e modella ha lasciato tutti isenza parole con uno scatto che ha fatto il giro del web Una serie di foto della web influencer e modella hanno lasciato isenza parole. Amante della provocazione sui social, non ha avuto un grandissimo successo nella scorsa edizione L'articolo proviene da Leggilo.org.

stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: GF vip, Elisa De Panicis assente in studio Parpiglia lancia la frecci… - infoitcultura : GF Vip, Elisa De Panicis a Dubai è assente in studio. Parpiglia lancia la frecciatina: «Vorrei proprio sapere che l… - infoitcultura : GF Vip, Elisa De Panicis mancava in studio: ecco dov’era l’ex concorrente del Grande Fratello -