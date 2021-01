Noovyis : (Di Carmine-Crotone, scelto il numero di maglia: è il 54) Playhitmusic - - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: UFFICIALE - Di Carmine ceduto al Crotone - Smarso : #Calciomercato #SerieA Dopo STURARO e LASAGNA GAGLIOLO? Il NAPOLI avrebbe chiuso per ZACCAGNI (ma l'annuncio verrà… - BondolaSmarsa : #Calciomercato #SerieA Dopo STURARO e LASAGNA GAGLIOLO? Il NAPOLI avrebbe chiuso per ZACCAGNI (ma l'annuncio verrà… - _SiGonfiaLaRete : Hellas Verona, il diesse: “#Zaccagni oggi resta, poi vedremo. Lasagna è un regalo allo straordinario lavoro di Juri… -

Ultime Notizie dalla rete : Carmine Crotone

MercatoOunas è ad un passo: manca solo l'ok del Cagliari MERCATOOUNAS - Dopo il colpo Di, ilè pronto a regalare a Stroppa un nuovo rinforzo in attacco. Come riportato da Gianluca Di Marzio , infatti, i calabresi stanno per chiudere anche per Adam Ounas . Il...Ecco quanto riportato: ' Adam Ounas è sempre più vicino a vestire la maglia del. Dopo Di, quindi, il club calabrese sta per regalarsi un nuovo rinforzo per il suo reparto avanzato. ...Le possibili scelte di Stroppa e Ballardini per Crotone-Genoa: tutti i dubbi e i ballottaggi in vista della 20^ giornata di Serie A Si avvicina sempre di più la gara tra Crotone e Genoa – valida per l ...MERCATO CROTONE OUNAS - Dopo il colpo Di Carmine, il Crotone è pronto a regalare a Stroppa un nuovo rinforzo in attacco. Come riportato da Gianluca Di ...