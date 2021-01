Dalla rissa con Lukaku a un gol per la storia: Ibra a un passo dall'ennesimo record (Di venerdì 29 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 29 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

sportli26181512 : Dalla rissa con Lukaku a un gol per la storia: Ibra a un passo dall'ennesimo record: Dalla rissa con Lukaku a un go… - Villinho69 : Inizio a pensare che la rissa Ibra-Lukaku sia una messa in scena per distogliere l'attenzione dalla sciata di Ronaldo. - frigiola : @farted94 Ma tu, una partita a calcio, l'hai mai giocata? Una rissa l'hai mai vista? O sei in quarantena dalla nascita? - ZAC_zakko : @biagiosimonetta Che bella la morale da tifosi.Nemmeno una parola sul fatto che Ibra intervenga per fermare Lukaku… - immary19803931 : RT @BILIbot_: - Gol di Ibra - Rissa Ibra Lukaku - Rosso a Ibra - Rigore contro il Milan - Gol di Lukaku - Infortunio dell'arbitro - Ingress… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla rissa "La rissa a San Francesco? L'alcol non c'entra. Scintilla scoccata dalla rottura di un arredo" ArezzoNotizie Come fare scelte efficaci ed eque. L'Europa vaccini sé e il mondo

Esattamente un anno fa la pandemia prendeva forma, giorno dopo giorno, nella reticenza cinese a dichiarare la pericolosità del virus e la sua trasmissione interumana. Il 30 gennaio ...

Sentenza di Tacconi sulla Juve "Champions? Vi dico cosa farà"

In esclusiva per ilgiornale.it, Stefano Tacconi, ha dato la sua opinione sulla Juventus di Pirlo, sulla possibilità di vincere la Champions League, sullo scontro Lukaku-Ibrahimovic e molto altro ancor ...

Esattamente un anno fa la pandemia prendeva forma, giorno dopo giorno, nella reticenza cinese a dichiarare la pericolosità del virus e la sua trasmissione interumana. Il 30 gennaio ...In esclusiva per ilgiornale.it, Stefano Tacconi, ha dato la sua opinione sulla Juventus di Pirlo, sulla possibilità di vincere la Champions League, sullo scontro Lukaku-Ibrahimovic e molto altro ancor ...