Coppa Italia, date e orari delle semifinali: quando si gioca Napoli-Atalanta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono state comunicate le date e gli orari delle semifinali della Coppa Italia 2020/21: ecco quando si giocheranno Napoli-Atalanta e Atalanta-Napoli per l’accesso alla finale. La Lega calcio di Serie A ha comunicato le date e gli orari delle semifinali della Coppa Italia 2020/21. Andata: Inter-Juventus, martedì 2 febbraio alle 20,45; Napoli-Atalanta, mercoledì 3 febbraio Leggi su 2anews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono state comunicate lee glidella2020/21: eccosi giocherannoper l’accesso alla finale. La Lega calcio di Serie A ha comunicato lee glidella2020/21. Andata: Inter-Juventus, martedì 2 febbraio alle 20,45;, mercoledì 3 febbraio

brfootball : Legendary Juve keeper Gianluigi Buffon turns 43 today. ?10x Serie A ?5x Coppa Italia ?7x Supercoppa Italiana ?1x U… - gianluigibuffon : La Coppa Italia chiama ???? La Juventus risponde ?? #JuveSPAL - goal : ? Morata 16' (P) ? Frabotta 33' ? Kulusevski 78' ? Chiesa 90+4' Juventus stroll into the Coppa Italia semi-finals ?? - mrug3364 : RT @sscnapoli: ?? | Semifinale di #CoppaItalia. Andata il 3 febbraio allo stadio Maradona, ritorno il 10 febbraio a Bergamo. ?? https://t.co… - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS Zlatan #Ibrahimovic e Romelu #Lukaku non sono stati sanzionati dal Giudice Sportivo per la rissa all'in… -