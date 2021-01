leospeda : #AnnoGiudiziario 1) sono deluso dalla disattenzione verso gli Avvocati sia nella loro dimensione professionale che… - acaputo70 : Cassa Forense sospende la riscossione dei contributi minimi 2021 - EffettoFrank : RT @StudioCanu: Cassa forense sospende la riscossione dei contributi minimi 2021 - StudioCanu : Cassa forense sospende la riscossione dei contributi minimi 2021 - altalex : Vi raccontiamo ?? la nostra settimana: 7 giorni di novità per la professione forense tra Legal digital strategy,… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassa forense

Altalex

Un progetto, finanziato dal COA VV e da, di grande valore - così come comunicato dai referenti Avv.ti Francesco Maria Massara e Maria Daniela Renda - che persegue la finalità di ...Un progetto, finanziato dal Coa e da, di grande valore - così come comunicato dai referenti avvocati Francesco Maria Massara e Maria Daniela Renda - che persegue la finalità di ...L’iniziativa promossa dal Consiglio degli ordini degli avvocati di Vibo Valentia è volta a favorire l’accesso alle aule ed uffici giudiziari in totale sicurezza ...Lamezia Terme - Nuovo appuntamento con il progetto “Giustizia e Sicurezza”, promosso e finanziato dall’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, in corso di cofinanziamento da Cassa Forense, nell’ottica ...