Care città | fateci vedere di più il dramma dei Balcani

(Di venerdì 29 gennaio 2021) BOLOGNA – A Lesbo crescono nel fango, sulla rotta dei Balcani annaspano nella neve. E per spostare lo sguardo ancora un po’ ‘più in là’ (forse aiuta a capire qualcosa di più) a quasi 10 anni dall’inizio del conflitto in Siria sono i bambini a pagare il prezzo più alto. La povertà aumenta, i rincari sul cibo, informa l’Unicef, obbligano i più piccoli a lasciare la scuola per lavorare… Di recente il ‘racconto’ su migranti e migrazioni ha spostato l’attenzione su di loro: i bambini. Le incredibili situazioni che si trovano a ‘vivere’ hanno una grande potenza comunicativa. Eppure, questo sembra non bastare.