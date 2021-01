Calciomercato Juventus, UFFICIALE: svelate le cifre del triplice affare con il Genoa (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo aver depositato i contratti in Lega nella giornata di ieri, oggi la Juventus ha ufficializzato anche sul proprio sito l’acquisto di Nicolò Rovella dal Genoa e il contestuale passaggio di Manolo Portanova ed Elia Petrelli al Grifone, svelando le cifre delle operazioni. I bianconeri pagheranno ai rossoblù 18 milioni di euro pagabili in tre esercizi, incrementabili di altri 20 milioni di euro al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale (2024). LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ipotesi scambio in difesa in Premier League Manolo Portanova è stato ceduto al Genoa per 10 milioni di euro pagabili in tre esercizi, con bonus fino a 5 milioni di euro. Per la Juventus l’effetto economico positivo è di circa 9,6 milioni di euro. Elia ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo aver depositato i contratti in Lega nella giornata di ieri, oggi laha ufficializzato anche sul proprio sito l’acquisto di Nicolò Rovella dale il contestuale passaggio di Manolo Portanova ed Elia Petrelli al Grifone, svelando ledelle operazioni. I bianconeri pagheranno ai rossoblù 18 milioni di euro pagabili in tre esercizi, incrementabili di altri 20 milioni di euro al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale (2024). LEGGI ANCHE:, ipotesi scambio in difesa in Premier League Manolo Portanova è stato ceduto alper 10 milioni di euro pagabili in tre esercizi, con bonus fino a 5 milioni di euro. Per lal’effetto economico positivo è di circa 9,6 milioni di euro. Elia ...

