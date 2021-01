Bimbo caduto dalle scale a scuola | respinto patteggiamento della collaboratrice scolastica

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il gup di Milano Alessandra Di Fazio, in accordo con la Procura, ha deciso di respingere la richiesta dia un anno e 10 mesi avanzata dalla biPirelli di Milano in cui perse la vita un bambino di quasi 6 anni, precipitato nella tromba delle, nell’ottobre del 2019, come anticipato L'articolo .

TecnicaScuola : Bimbo caduto dalle scale in una scuola di Milano. Respinto il patteggiamento proposto dalla collaboratrice scolasti… - TecnicaScuola : Bimbo caduto dalle scale in una scuola di Milano. Respinto il patteggiamento proposto dalla collaboratrice scolasti… - statodelsud : Milano, bimbo caduto da scale scuola: respinto patteggiamento bidella - Pino__Merola : Milano, bimbo caduto da scale scuola: respinto patteggiamento bidella - codeghino10 : RT @SkyTG24: Milano, bimbo caduto da scale scuola: respinto patteggiamento bidella -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo caduto

Orizzonte Scuola

... 'nonostante l'assenza della collaboratrice scolastica assegnata al piano (circostanza che non verificavano) e senza accompagnarlo (nonostante fossero in due in classe)' avevano consentito al...... 'nonostante l'assenza della collaboratrice scolastica assegnata al piano (circostanza che non verificavano) e senza accompagnarlo (nonostante fossero in due in classe)' avevano consentito al...Sul caso del bambino di una prima classe di scuola primaria di Milano morto dopo essere precipitato dalla scala della scuola c’è una novità molto rilevante.Secondo quanto riporta l’Ansa, il Gup del Tr ...È stata respinta la richiesta di patteggiamento a un anno e 10 mesi avanzata dalla bidella della scuola Pirelli di Milano in cui perse la vita un bambino di quasi 6 anni, precipitato nella tromba dell ...