Benevento | Inzaghi | «Ero rompiscatole con Conte come compagno di stanza»

Filippo Inzaghi domani sfiderà il suo ex compagno di squadra Antonio Conte: ecco le parole del tecnico del Benevento Filippo Inzaghi racconta il suo rapporto con Antonio Conte alla vigilia di Inter-Benevento. Le sue parole a Sky Sport. I DERBY – «San Siro per me è speciale, io andai al Milan per giocare in quello stadio perché l'atmosfera che si respirava era fantastica. L'uomo derby non ero io, era più Shevchenko. Se devo dire un gol mio però è stato quello del mio primo derby che segnai di testa a Toldo. È sempre stata una bella rivalità quella con l'Inter, accesa ma sempre molto leale». Conte compagno DI stanza ALLA JUVE – «Conte era tranquillo come compagno di stanza, io ero più rompiscatole».

