The wolves of GameStop (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il caso Reddit GameStop sta calamitando l’attenzione dei media e dei social network. Una storia alla The Wolf of Wall Street, film del 2013 diretto da Martin Scorsese e con protagonista LeonardoDiCaprio. Ma con delle differenze. La vicenda, infatti, non parte propriamente da Reddit, ma dalla Borsa: il valore delle azioni dell’azienda, infatti, stava calando per via di alcune operazioni in Borsa e sul social, invece, è partita questa battaglia a suon di piccoli investimenti per invertire la tendenza e mettere in scacco i piani degli ‘shortisti’. LEGGI ANCHE > Caso GameStop, ovvero come un canale su Reddit può influenzare il valore in borsa Una storia piena di tecnicismi che, a una prima occhiata, può sembrare molto più complessa di quanto sia in realtà. Ma a dare una versione molto più chiara del caso Reddit GameStop, è Andrea Zanni ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il caso Redditsta calamitando l’attenzione dei media e dei social network. Una storia alla The Wolf of Wall Street, film del 2013 diretto da Martin Scorsese e con protagonista LeonardoDiCaprio. Ma con delle differenze. La vicenda, infatti, non parte propriamente da Reddit, ma dalla Borsa: il valore delle azioni dell’azienda, infatti, stava calando per via di alcune operazioni in Borsa e sul social, invece, è partita questa battaglia a suon di piccoli investimenti per invertire la tendenza e mettere in scacco i piani degli ‘shortisti’. LEGGI ANCHE > Caso, ovvero come un canale su Reddit può influenzare il valore in borsa Una storia piena di tecnicismi che, a una prima occhiata, può sembrare molto più complessa di quanto sia in realtà. Ma a dare una versione molto più chiara del caso Reddit, è Andrea Zanni ...

bressan63 : @FilBarbera The Wire è sempre il primo; Devs; Raised by Wolves; The Mandalorian; Des; I May Destroy You. - AWolfintheNBA : @the_real_anto @PelicansNBA Credo che la gif che hai messo prima sul profilo dei Wolves esprima bene il sentimento comune ahah - dfnclsschia : wolves è una delle canzoni più belle di made in the am, bye - yuujaen : “These dozens of wolves in the mountains. They plunged the knife into the heart with their own hands. It was painfu… - SharonStyless : Ma solo io vengo a scoprire ora che nel cd normale e non nella versione deluxe di Made In The A.M. temporary fix, w… -

Ultime Notizie dalla rete : The wolves Prossimo incontro: Moon of the Wolves BarSport.Net Napoli, caccia alle semifinali. Tuchel, esordio amaro VIDEO

Quarti di finale di Coppa Italia per la squadra di Gattuso cOntro la Spal. Juventus e Atalanta in semifinale, eliminata la Lazio. Almeyda nuovo ct del Cile. Il Chelsea in Premier non va oltre lo 0-0 i ...

Phila ferma i Lakers. Sorpasso Jazz: è Utah la regina del West

Un canestro di Harris a 2" dalla fine firma la vittoria dei 76ers sulla squadra di Los Angeles. Decima vittoria di fila per Utah ...

Quarti di finale di Coppa Italia per la squadra di Gattuso cOntro la Spal. Juventus e Atalanta in semifinale, eliminata la Lazio. Almeyda nuovo ct del Cile. Il Chelsea in Premier non va oltre lo 0-0 i ...Un canestro di Harris a 2" dalla fine firma la vittoria dei 76ers sulla squadra di Los Angeles. Decima vittoria di fila per Utah ...