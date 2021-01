Sanremo col pubblico o senza Amadeus, lo psicodramma di cui non avevamo bisogno (Di giovedì 28 gennaio 2021) Che sul pubblico di Sanremo si sia scatenata una specie di crisi di mezza pandemia è ormai evidente. Oggi addirittura Amadeus, direttore artistico e conduttore, sembrerebbe minacciare di mollare tutto. La ragione? Il progetto di portare in platea al teatro Ariston coppie di figuranti, pagate e controllate come accade in altri programmi tv che ne hanno fatto o ne fanno uso (vedi fra gli altri C’è posta per te o X-Factor), non sembrerebbe possibile. Il ministro Dario Franceschini, evidentemente impegnato giorno e notte a costruire la “Netflix della cultura”, ha detto che no, l’Ariston non è uno studio televisivo ma un teatro quindi le poltrone devono restare vuote: niente pubblico pagante ma neanche quelle figure professionali che da mesi, e in base alle disposizioni governative, popolano molti studi tv in quanto ... Leggi su wired (Di giovedì 28 gennaio 2021) Che suldisi sia scatenata una specie di crisi di mezza pandemia è ormai evidente. Oggi addirittura, direttore artistico e conduttore, sembrerebbe minacciare di mollare tutto. La ragione? Il progetto di portare in platea al teatro Ariston coppie di figuranti, pagate e controllate come accade in altri programmi tv che ne hanno fatto o ne fanno uso (vedi fra gli altri C’è posta per te o X-Factor), non sembrerebbe possibile. Il ministro Dario Franceschini, evidentemente impegnato giorno e notte a costruire la “Netflix della cultura”, ha detto che no, l’Ariston non è uno studio televisivo ma un teatro quindi le poltrone devono restare vuote: nientepagante ma neanche quelle figure professionali che da mesi, e in base alle disposizioni governative, popolano molti studi tv in quanto ...

mingo_tel : Cinema, teatri, stadi tutti senza pubblico. Per non parlare di ristoranti e bar. E non si può fare un #Sanremo col… - grondoamore : Che poi voglio dire questa fissazione di istituzionalizzare Sanremo col pubblico ha anche rotto, il segreto per aff… - DreamTravel59 : RT @MilenaPanella: @MediasetTgcom24 È giusto così, non vedo perché i teatri e i cinema chiusi e Sanremo aperto e col pubblico. Sarebbe uno… - 95_addicted : RT @MasterAb88: Sanremo si può fare col pubblico? Si, ma non dall'Ariston. Semplice. #Sanremo #Sanremo2021 - _LoZio : RT @SkinnyGio: per forza fare col pubblico in sala. Si può benissimamente fare senza, i “guadagni veri” Sanremo li genera grazie al pubblic… -