Ronaldo e Georgina, ancora polemiche: violano il DPCM e vanno a Courmayeur (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuove polemiche per il comportamento dell'attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina. Il fuoriclasse bianconero, infatti, ha trascorso la serata di ieri e la mattinata in un albergo di Courmayeur violando le regole anti-Covid dato che sia Piemonte che Valle d'Aosta sono infatti in zona arancione. A smascherare i due ci hanno pensato i diretti interessati pubblicando delle storie su Instagram, poi cancellate. SportFace.

