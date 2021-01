Refoodges | distribuiamo pasti a senza dimora

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – “Insieme a Termini tv dal mese di agosto ogni domenica i volontari di Refoodgees cucinanocaldi per le persone. L’invenduto giornaliero del mercato dell’Esquilino di Roma viene impiegato per offrire un pasto caldo ai piu’ bisognosi”. Cosi’ Viola De Andrade Piroli, coordinatrice dei volontari Refoodgees, intervistata dall’agenzia Dire. L’associazione Refoodgees e’ attiva dal 2019 e ha appunto un presidio al mercato dell’Esquilino. Ogni sabato i volontari raccolgono circa una tonnellata di frutta e verdura rimasta invenduta, redistribuendola. “Noi- sottolinea Viola- non ci rivolgiamo soltanto ai piu’ bisognosi, anche se la stragrande maggioranza delle persone ha difficolta’ economiche. La nostra e’ un’idea ecologica, lo facciamo per combattere lo spreco alimentare”. “Il nostro gruppo di volontari- prosegue la ...