Psg, Pochettino: “Mbappè? Deve decidere. Messi e Sergio Ramos sarebbero benvenuti” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Mbappè? Ci sono tante voci, ma lo vedo al Psg ancora per molti anni ed è anche la speranza del club. Naturalmente Deve prendere una decisione, ma lo vediamo contento e molto legato a questo progetto. Messi e Sergio Ramos? Rispetto i calciatori che appartengono alle altre squadre, poi è chiaro che ogni club lavora per migliorarsi ma qualsiasi cosa possa dire verrebbe interpretata male. Qui troverebbero un grande club con l’ossessione di vincere sempre, il Psg è una big a livello mondiale“. Mauricio Pochettino ha così commentato le potenziali mosse di mercato del Paris Saint-Germain, offrendo un’esclusiva alle colonne di ‘Marca’. L’attuale allenatore del club transalpino ha menzionato la situazione relativa a Kylian Mbappè, tra le voci di partenza che lo avvolgono e la ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) “? Ci sono tante voci, ma lo vedo al Psg ancora per molti anni ed è anche la speranza del club. Naturalmenteprendere una decisione, ma lo vediamo contento e molto legato a questo progetto.? Rispetto i calciatori che appartengono alle altre squadre, poi è chiaro che ogni club lavora per migliorarsi ma qualsiasi cosa possa dire verrebbe interpretata male. Qui troverebbero un grande club con l’ossessione di vincere sempre, il Psg è una big a livello mondiale“. Mauricioha così commentato le potenziali mosse di mercato del Paris Saint-Germain, offrendo un’esclusiva alle colonne di ‘Marca’. L’attuale allenatore del club transalpino ha menzionato la situazione relativa a Kylian, tra le voci di partenza che lo avvolgono e la ...

