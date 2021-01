Meteo: temperature in salita, ma week end di pioggia anche in Sicilia e Calabria (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nei prossimi giorni grazie al temporaneo aumento della pressione oceanica e all’arrivo di venti più miti dai quadranti sia occidentali sia meridionali, le temperature subiranno un’impennata, mettendo... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nei prossimi giorni grazie al temporaneo aumento della pressione oceanica e all’arrivo di venti più miti dai quadranti sia occidentali sia meridionali, lesubiranno un’impennata, mettendo...

