Daniele Scardina commenta con una canzone la frecciatina a Can Yaman

Gli scatti rubati dal settimanale "Chi" hanno rivelato la frequentazione tra Diletta Leotta e Can Yaman, anche Toretto commenta con una canzone dando adito a varie interpretazioni Diletta Leotta e Can Yaman sono la coppia più chiacchierata del momento, soprattutto dopo gli scatti rubati pubblicati dal settimanale "Chi" per la seconda volta. Non vi è ancora alcuna ufficialità o conferma circa l'inizio di questa storia d'amore, ma i due sono già ampiamente criticati da più parti. Le fans di Can Yaman non apprezzano la scelta fatta dall'attore turco e sognano ancora che Can convoli a nozze con la protagonista di "Daydreamer". La community di Diletta Leotta, invece, prova profonda invidia per l'attore turco e spera non sia vero. In tutto questo, anche Daniele Scardina, conosciuto come Toretto, ex di Diletta Leotta, ci ha messo del suo commentando con una canzone.

Gli scatti rubati dal settimanale "Chi" hanno rivelato la frequentazione tra Diletta Leotta e Can Yaman, ma l'ex di lei non ci sta.

