Cuneo. Un 2020 di impegno nella lotta alla pandemia per i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il 2020 è stato l’anno dello scoppio della pandemia da Covid-19 e i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile sono stati impegnati in prima linea in molte attività pratiche di grande importanza nella gestione dell’emergenza, soprattutto nella prima fase quando l’incertezza e l’imprevedibilità della situazione avevano creato molte situazioni da gestire con tempestività e precisione. È stato così, ad esempio, per tutta una serie di attività portate avanti nel corso del primo lockdown, molte delle quali sono poi continuate anche nei mesi successivi, a seconda delle esigenze e necessità dettate dalla pandemia. Così, i 40 volontari del Gruppo ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilè stato l’anno dello scoppio dellada Covid-19 e ideldisono stati impegnati in prima linea in molte attività pratiche di grande importanzagestione dell’emergenza, soprattuttoprima fase quando l’incertezza e l’imprevedibilità della situazione avevano creato molte situazioni da gestire con tempestività e precisione. È stato così, ad esempio, per tutta una serie di attività portate avanti nel corso del primo lockdown, molte delle quali sono poi continuate anche nei mesi successivi, a seconda delle esigenze e necessità dettate d. Così, i 40del...

IdeawebTV : Polizia Locale di Cherasco, il resoconto del 2020: “Enorme sforzo per restare accanto alla popolazione”… - BImprese : CCIAA di Cuneo. Finanziamento a fondo perduto pari al 50% per l'attivit?? promozionale nei settori agricolo e zoote… - IdeawebTV : Bra: i tratti salienti dell’attività 2020 della Polizia Municipale - cuneocronaca : Nel 2020 in Piemonte cresciute del +5,9% le richieste di mutui delle famiglie, Cuneo controcorrente con -6,3% -> - IdeawebTV : Bra: 1500 euro per l’emergenza alimentare e grazie al Presepe Vivente 2020 -